Еще одна европейская страна узаконила однополые браки

На референдуме, который состоялся в воскресенье, 26 сентября, граждане Швейцарии поддержали легализацию однополых браков. "За" проголосовали 64% избирателей, пришедших на участки для голосования, сообщает общественная телекомпания RTS.

В Швейцарии с 2007 года пары, состоящие из двух мужчин или двух женщин, имели по закону право заключать "зарегистрированное партнерство". Это давало им ряд тех же прав, которые имеются у гетеросексуальных пар, состоящих в браке, в частности, в сфере наследования, пенсионного обеспечения и усыновления и удочерения ребенка одного из партнеров другим партнером.

Вместе с тем у геев и лесбиянок в Швейцарии не было права удочерять и усыновлять детей совместно, а также пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории Швейцарии. Новое законодательство наделяет их этими правами.

Кроме того, если один из супругов одного пола не имеет гражданства Швейцарии, он после заключения брака сможет воспользоваться процедурой облегченного получения швейцарского гражданства. Зарегистрированное партнерство, согласно новым правилам, может быть преобразовано в законный брак.

В настоящий момент однополые браки легализованы 28 странах мира, в том числе 16 европейских государств. "Пионерами" в 2001 году выступили Нидерланды. Кроме того, в ряде стран, в том числе в Венгрии, Греции, на Кипре, в Словении и Чехии, действует институт гражданского союза, эквивалентный швейцарскому зарегистрированному партнерству, который предусматривает меньше прав, чем законный брак.

На референдуме гражданам Швейцарии также предложили высказать свое мнение также о законодательной инициативе по увеличению налогов на доходы от банковских вкладов и акций. Ее провалили — 65% "против".

Как сообщали "Подробности", в июле 2021 года в Израиле однополым парам разрешили иметь детей.

По материалам: Подробности