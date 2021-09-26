Электрический штормовой вихрь был зафиксирован возле Виргинских островов

Плазменный гигантский столб был зафиксирован возле Виргинских островов фотографом Фрэнки Лусена вечером 20сентября, сообщает Spaceweather.

©Frankie Lucena

Данное погодное явление произошло вовремя сильной грозы которая предшествовала тропическому шторму Питер, иимело форму моркови. Морковные электрические вихри примечательны своей внутренней бусинкой— яркими шарами света шириной всотни метров. Стоит отметить, что более распространенный тип электрического вихря имеет форму дерева.

Сам посебе феномен неодиночный, нокрайне редко зафиксирован нафото или видео. Это обусловлено как местом возникновения явления (чаще всего над водой), так иего кратковременностью.

Сцелью фотофиксации электрических вихрей в2017 и2018 годах насеверном побережье Колумбии были размещены высокоскоростные камеры. Ихустановил исследователь молний изПолитехнического университета Каталонии— Оскар ван дер Вельде. Нозатри месяца наблюдений ему удалось поймать только 12«молний Земли», которые неособо впечатляли своими размерами. Это неудивительно, ведь запоследние 20лет было сфотографировано только около 10действительно огромных таких явлений.

Электрические штормовые вихри иногда еще называют «самой высокой молнией Земли», поскольку они достигают ионосферы навысоте более 80км. Последний раз такие огромные возвышающиеся формы были обнаружены недалеко отТайваня иПуэрто-Рико в2001–2002годах.

©Frankie Lucena

По материалам: Gismeteo