Общество

Штормовое предупреждение: 26 сентября часть Украины накроет сильный ветер

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Днем 26сентября ввосточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской иХерсонской областях ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

Штормовое предупреждение: 26 сентября часть Украины накроет сильный ветер

©Getty Images

Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отбольших деревьев, рекламных щитов, старых домов, недостроенных зданий, остановок общественного транспорта, атакже непарковать рядом сними автотранспорт. Особо опасно находится под линиями электропередач, атакже трогать оборвавшиеся электропровода.

Вслучае сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании, подземном переходе или естественном укрытии.

Штормовое предупреждение: 26 сентября часть Украины накроет сильный ветер

©Getty Images

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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