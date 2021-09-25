Штормовое предупреждение: 26 сентября часть Украины накроет сильный ветер
Днем 26сентября ввосточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской иХерсонской областях ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).
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Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отбольших деревьев, рекламных щитов, старых домов, недостроенных зданий, остановок общественного транспорта, атакже непарковать рядом сними автотранспорт. Особо опасно находится под линиями электропередач, атакже трогать оборвавшиеся электропровода.
Вслучае сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании, подземном переходе или естественном укрытии.
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По материалам: Gismeteo