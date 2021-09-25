Прогноз погоды на выходные 25-26 сентября
На выходных, 25-26 сентября, в Украину придет потепление, местами до +23 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
До конца недели дожди покинут почти всю территорию страны.
Погода на 25 сентября
Дожди отойдут с юго-западной части Украины, однако на остальных территориях синоптики прогнозируют осадки.
- На западе днем будет + 14 +19, а ночью +6 + 10.
- В северных областях ожидается днем +12 +15, ночью +6 +9.
- На востоке прогнозируют днем + 12 +16, ночью +6 + 8.
- Юг ожидает днем +15 +20 градусов тепла, а ночью +8 +10.
- В центральных областях температура воздуха составит днем + 13 +17, ночью +7 + 10.
Погода на 26 сентября
В воскресенье в восточных областях пройдут небольшие дожди. На остальных территориях — без осадков.
- На западе температура днем ожидается в пределах +16 +21 днем, а ночью +9 +12.
- На северной территории прогнозируется днем до +12 +15, ночью +6 +11.
- В восточных областях днем ожидается +14 +15, ночью +6 +11.
- На юге температура воздуха составит +19 +23, ночью упадет до +10 +14.
- В центральной части прогнозируют +13 +19 градусов днем, а ночью +7 +10.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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По материалам: Подробности