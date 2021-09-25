Общество

Прогноз погоды на выходные 25-26 сентября

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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Прогноз погоды на выходные 25-26 сентября

На выходных, 25-26 сентября, в Украину придет потепление, местами до +23 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

До конца недели дожди покинут почти всю территорию страны. 

Погода на 25 сентября

Дожди отойдут с юго-западной части Украины, однако на остальных территориях синоптики прогнозируют осадки.

  • На западе днем будет + 14 +19, а ночью +6 + 10.
  • В северных областях ожидается днем +12 +15, ночью +6 +9.
  • На востоке прогнозируют днем + 12 +16, ночью +6 + 8.
  • Юг ожидает днем +15 +20 градусов тепла, а ночью +8 +10.
  • В центральных областях температура воздуха составит днем + 13 +17, ночью +7 + 10.

Прогноз погоды на выходные 25-26 сентября

Погода на 26 сентября

В воскресенье в восточных областях пройдут небольшие дожди. На остальных территориях — без осадков.

  • На западе температура днем ожидается в пределах +16 +21 днем, а ночью +9 +12.
  • На северной территории прогнозируется днем до +12 +15, ночью +6 +11.
  • В восточных областях днем ожидается +14 +15, ночью +6 +11.
  • На юге температура воздуха составит +19 +23, ночью упадет до +10 +14.
  • В центральной части прогнозируют +13 +19 градусов днем, а ночью +7 +10.

Прогноз погоды на выходные 25-26 сентября

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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