Приближается ретроградный Меркурий: что нельзя делать с 27 сентября по 18 октября

С 27 сентября по 18 октября 2021 года часть жителей Земли ощутят на себе влияние ретроградного Меркурия. Об этом предупреждают астрологи, пишет Rsute.

Сам Меркурий, как рассказывают астрологи, отвечает за общение, коммуникации, налаживание связей, партнерские взаимоотношения. Более того, он может влиять на подписание договоров и торговлю.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

делать дорогостоящие покупки;

планировать поездки;

решать юридические вопросы и подписывать важные документы;

начинать серьезные проекты или устраиваться на новую работу;

заводить новые знакомства.

Что можно делать в ретроградный Меркурий

возвращаться к старым друзьям и проектам;

восстанавливать прошлые любовные отношения;

заниматься ремонтом;

навести порядок в важной документации.

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По материалам: Подробности