Общество

26 сентября в Украине будет преобладать облачная погода, в большинстве регионов дожди, днем до +22 °С

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Ввоскресенье, 26сентября, вУкраине прогнозируется облачная погода, вовсех областях страны, кроме юго-западных июжных, ожидаются дожди. Ветер, западный, северо-западный, 2-8м/с, порывы до16м/с.

26 сентября в Украине будет преобладать облачная погода, в большинстве регионов дожди, днем до +22 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+13 °С, днем температура воздуха составит +14…+19 °С.

Назападе температура воздуха составит +10…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +17…+22 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+10…+13 °С, днем температура воздуха поднимется до+16…+20 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем воздух прогреется до+20…+22 °С.

26 сентября в Украине будет преобладать облачная погода, в большинстве регионов дожди, днем до +22 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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