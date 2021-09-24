На выходных в Украине потеплеет. Воздух прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Погода 25 сентября

В субботу воздух в Украине начнет прогреваться, в страну придет потепление.

Самые высокие показатели термометров будут в южных областях — там ожидается +18-20 градусов днем и +8-10 ночью.

В западных областях прогнозируют +17-19 днем и +7-9 ночью.

В центре страны будет +13-15 градусов днем и +7-9 ночью.

На востоке страны прогнозируют +14-16 градусов в течение дня и +7-9 ночью.

В Киеве и северных областях днем температура будет держаться на уровне +12-14 градусов.

Кроме того, северные, центральные и восточные области, а также Херсонскую область и Крым накроют дожди.

Погода 26 сентября

В воскресенье почти по всей Украине показатели термометров днем будут держаться на уровне +16-18 градусов.

Теплее будет в южных областях, где воздух прогреется до +23.

Холоднее всего — на севере. Там прогнозируют +12-14 градусов.

Дожди затронут лишь восточные области.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности