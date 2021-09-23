Общество

Какой будет погода 23 сентября

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Какой будет погода 23 сентября

В четверг, 23 сентября, в Украине будет дождливо и пасмурно. Будет холодно, температура воздуха ночью понизится до +3 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Погода в Украине

  • В северных областях синоптики прогнозируют дожди в течение всех суток. Температура воздуха днем ​​составит +8 +11 градусов, а ночью опустится до +3 +6.
  • На западной территории осадков не ожидается, однако в течение дня будет облачно. Столбики термометра днем ​​покажут +11 +14, а ночью +3 +6 градусов.
  • Восток Украины в течение суток ожидают дожди, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +11 +13 градусов, а ночью +5 +7.
  • В южных областях будет солнечная погода и без дождей, осадки только ожидаются в г. Симферополь. Температура воздуха на юге составит днем ​​+12 +15 градусов, а ночью +6 +8.
  • Центральную часть Украины накроют дожди, которые продлятся в течение суток. Столбики термометра покажут днем ​​+10 +13 градусов, а ночью +4 +7.

В Киеве будет облачная и дождливая погода в течение суток. Температура воздуха днем ​​+9 +11 градусов, а ночью снизится до +4 +6.

Какой будет погода 23 сентября

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 1 минута чтения
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