Общество

В Греции посреди зимы установилась аномальная жара

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Грецию накрыла редкая январская волна тепла. Люди спасались отжары ввоскресенье напляжах ивобщественных парках, сообщает Reuters.

В Греции посреди зимы установилась аномальная жара

©Reuters

Жители Афин, где температура достигала +23°С, бездельничали напеске, купались вморе игуляли понабережной, втовремя как полиция патрулировала город, чтобы контролировать толпу вусловиях пандемии коронавируса.

Поданным Национальной обсерватории Афин, запоследние 50лет такие высокие температуры вянваре наблюдались только дважды: в1987 и2010годах.

Местные жители отмечают, что «это ненормально, впрошлом году было холодно, носдругой стороны это помогает, потому что люди заперты дома ихотят пойти куда-нибудь, чтобы выпустить пар».

После поступления горячих воздушных масс изафриканского континента местами температура достигла +31°С.Обычно вянваре температура колеблется отминусовых значений до+5или максимум до+10°Свприбрежных регионах.

Метеорологи заявили, что теплый фронт, прибывший всубботу, как ожидается, отступит вближайшие несколько дней.

Тем временем вдругих частях Европы наблюдаются экстремальные холода.

В Греции посреди зимы установилась аномальная жара

©Reuters

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Финляндии разрабатывают переносной рентген-аппарат

45 минут ago

Встреча Зеленского и Санду в Киеве пройдет без прессы – ОП

1 час ago

Больше 350 обвиняемых: в Италии начинается беспрецедентный суд над мафией

1 час ago

Госстат: Потребительские цены в 2020 году выросли на 5%

2 часа ago

Добавить комментарий

Общество

В Греции посреди зимы установилась аномальная жара

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Грецию накрыла редкая январская волна тепла.Подробнее

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов

3 часа ago

В России самосвал въехал в военную колонну: есть погибшие и раненые (фото и видео)

3 часа ago

Государственный Укргазбанк выдал миллиард инвестиционных кредитов «5-7-9%»

4 часа ago

Олимпиада в Токио: более 80% населения Японии выступает против проведения игр в этом году

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button