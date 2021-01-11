Новолуние 13 января: что можно и нельзя делать

Первое в 2021 году Новолуние произойдет 13 января. В это время земной спутник ненадолго покинет небо, а затем постепенно вступит в фазу растущей Луны.

Для астрологов Новолуние – это особенный период, поскольку наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

Вообще Новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Читайте также

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года: что ждет каждый знак зодиака

Новолуние 13 января – что можно делать

В Новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период Новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в Новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

Желания, загаданные на Новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В Новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

Новолуние 13 января – что нельзя делать

На Новолуние не стоит принимать важные решения, чтобы не наломать дров и не пожалеть в дальнейшем об этом.

Не нужно выяснять отношения с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.

В день Новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать через пару дней после Новолуния.

Также на Новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Также предлагаем вам узнать, полный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности