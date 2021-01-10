В Украине снова “взлетят” тарифы на воду

Украинцев ждет еще один скачок тарифов на воду в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Так, в службе напомнили, что тарифы на водоснабжение и водоотделение утверждаются на самим водоканалом, а Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом, перед установкой новых тарифов проходят открытые обсуждения, в которых участвуют органы местного самоуправления и местная исполнительная власть.

В Киевводоканале рассказали, что только недавно прошло второе открытое обсуждение, в котором рассматривались возможные тарифы на воду на 2021 год.

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По расчетам представителей водоканала, суммы в платежках украинцев за воду должны вырасти на 10%, а тариф должен составить 25 гривен 45 копеек.

Отмечается, что власти Киева поддержали предложенные цифры и теперь они находятся на рассмотрении НКРЭКУ.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% – до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% – с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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По материалам: Подробности