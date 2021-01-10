В Украине растет число жертв от COVID-19

За сутки на территории Украины зафиксировали 5011 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 115 026 заболевших коронавирусом. Выздоровели 791 598 человек (5292 – за минувшие сутки), еще 19 767 украинцев умерли (99 – за минувшие сутки).

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности