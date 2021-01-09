10 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет снег
Ввоскресенье, 10января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, кратковременный снег ожидается всеверных областях ивотдельных районах Харьковской области, атакже назападе— вВолынской, Ровненской, Винницкой иЛьвовской областях.
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Набольшей части территории страны надорогах удержится гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 3-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−4…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+1…+4 °С.
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По материалам: Gismeteo