Общество

10 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет снег

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Ввоскресенье, 10января, вУкраине прогнозируется переменная облачность, кратковременный снег ожидается всеверных областях ивотдельных районах Харьковской области, атакже назападе— вВолынской, Ровненской, Винницкой иЛьвовской областях.

10 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет снег

©pixabay.com

Набольшей части территории страны надорогах удержится гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 3-11м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+3 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−4…−2 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+1…+4 °С.

10 января в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдет снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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