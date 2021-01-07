В северной части Испании ударили рекордные морозы, похолодало до −34,1 °C
Резкое похолодание принесло вИспанию порывистый ветер исильные снегопады, атакже установило новый температурный рекорд. Всреду, 6января, вПиренеях натерритории Испании температура понизилась дорекордного показателя −34,1 °C, сообщает Reurers.
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Это надва градуса холоднее, чем рекорд 1956года, когда вмуниципалитете Лерида насеверо-востоке Испании была зафиксирована температура −32°C.Новый рекордный показатель зарегистрирован виспанском автономном сообществе Арагон в5:19утра.
Государственное метеорологическое агентство Испании подтвердило, что зарегистрированная температура стала самой низкой завсю историю наблюдений наПиренейском полуострове.
Всеверо-западной части Испании, недалеко отгорода Луго, полиция спасла 75-летнего мужчину, который заблудился вовремя метели, выбравшись измашины, застрявшей всугробе. Вцентральных исеверных частях страны прогнозируются сильные снегопады стемпературой до−11°C.
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По материалам: Gismeteo