Общество

В северной части Испании ударили рекордные морозы, похолодало до −34,1 °C

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Резкое похолодание принесло вИспанию порывистый ветер исильные снегопады, атакже установило новый температурный рекорд. Всреду, 6января, вПиренеях натерритории Испании температура понизилась дорекордного показателя −34,1 °C, сообщает Reurers.

В северной части Испании ударили рекордные морозы, похолодало до −34,1 °C

©Reurers

Это надва градуса холоднее, чем рекорд 1956года, когда вмуниципалитете Лерида насеверо-востоке Испании была зафиксирована температура −32°C.Новый рекордный показатель зарегистрирован виспанском автономном сообществе Арагон в5:19утра.

Государственное метеорологическое агентство Испании подтвердило, что зарегистрированная температура стала самой низкой завсю историю наблюдений наПиренейском полуострове.

Всеверо-западной части Испании, недалеко отгорода Луго, полиция спасла 75-летнего мужчину, который заблудился вовремя метели, выбравшись измашины, застрявшей всугробе. Вцентральных исеверных частях страны прогнозируются сильные снегопады стемпературой до−11°C.

В северной части Испании ударили рекордные морозы, похолодало до −34,1 °C

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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