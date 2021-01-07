Общество

В Киеве на одного Люцифера стало меньше: в Минюсте сообщили, как киевляне меняли имена

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В Киеве на одного Люцифера стало меньше: в Минюсте сообщили, как киевляне меняли имена

За прошлый год около 1300 жителей Киева изменили свои имена. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.

Некоторые киевляне отказывались от слишком экзотических и эпатажных имен, другие, наоборот, выбирали себе более звучное и нестандартное имя.

Минюст привел примеры самых необычных изменений имен среди жителей столицы:

  • Людмила стала Каей;
  • Анна стала Олинной;
  • Владимир стал Вольдемаром;
  • Иван стал Йонасом;
  • Дррааоллдлисс стала Анной;
  • Анна стала Анабеллой;
  • Мария стала Деррикой;
  • Елена стала Милаграс;
  • Виталий стал Габриэлем;
  • Лариса стала Глорией-Сандрой;
  • Лада стала Мияко;
  • Мария стала Эстель;
  • Люцифер стал Джеком.

Стоимость услуги по смене имени составляет всего 5 гривен 10 копеек. Если делать это повторно, придется заплатить 51 гривну. 

Срок рассмотрения заявления на смену имени – до 3 месяцев, так как заявителя проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Поменять имя не могут следующие категории граждан:

  • фигуранты открытых уголовных производств;
  • совершившие административное правонарушение;
  • находящиеся в розыске (в том числе международном);
  • люди с непогашенной судимостью;
  • предоставившие ложные сведения о себе.

Если заявление на смену имени одобрено, заявитель получает соответствующее свидетельство с новым именем. Оно является основанием для замены других документов: паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и водительского удостоверения.

Свидетельство о рождении не подлежит замене – этот документ является базовым для человека.

Другие документы, например, свидетельство о праве собственности, менять необязательно, поскольку свои права можно подтвердить документом о смене имени.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния самостоятельно извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени.

Ранее "Подробности"  писали о том, как украинцы называли детей в 2020 году. Среди наиболее экзотичных имен – Зеленский, Янык, Империя и Золушка.   

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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