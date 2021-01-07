В Киеве на одного Люцифера стало меньше: в Минюсте сообщили, как киевляне меняли имена

За прошлый год около 1300 жителей Киева изменили свои имена. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.

Некоторые киевляне отказывались от слишком экзотических и эпатажных имен, другие, наоборот, выбирали себе более звучное и нестандартное имя.

Минюст привел примеры самых необычных изменений имен среди жителей столицы:

Людмила стала Каей;

Анна стала Олинной;

Владимир стал Вольдемаром;

Иван стал Йонасом;

Дррааоллдлисс стала Анной;

Анна стала Анабеллой;

Мария стала Деррикой;

Елена стала Милаграс;

Виталий стал Габриэлем;

Лариса стала Глорией-Сандрой;

Лада стала Мияко;

Мария стала Эстель;

Люцифер стал Джеком.

Стоимость услуги по смене имени составляет всего 5 гривен 10 копеек. Если делать это повторно, придется заплатить 51 гривну.

Срок рассмотрения заявления на смену имени – до 3 месяцев, так как заявителя проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Поменять имя не могут следующие категории граждан:

фигуранты открытых уголовных производств;

совершившие административное правонарушение;

находящиеся в розыске (в том числе международном);

люди с непогашенной судимостью;

предоставившие ложные сведения о себе.

Если заявление на смену имени одобрено, заявитель получает соответствующее свидетельство с новым именем. Оно является основанием для замены других документов: паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и водительского удостоверения.

Свидетельство о рождении не подлежит замене – этот документ является базовым для человека.

Другие документы, например, свидетельство о праве собственности, менять необязательно, поскольку свои права можно подтвердить документом о смене имени.

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния самостоятельно извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени.

Ранее "Подробности" писали о том, как украинцы называли детей в 2020 году. Среди наиболее экзотичных имен – Зеленский, Янык, Империя и Золушка.

По материалам: Подробности