В Киеве на одного Люцифера стало меньше: в Минюсте сообщили, как киевляне меняли имена
За прошлый год около 1300 жителей Киева изменили свои имена. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Минюста.
Некоторые киевляне отказывались от слишком экзотических и эпатажных имен, другие, наоборот, выбирали себе более звучное и нестандартное имя.
Минюст привел примеры самых необычных изменений имен среди жителей столицы:
- Людмила стала Каей;
- Анна стала Олинной;
- Владимир стал Вольдемаром;
- Иван стал Йонасом;
- Дррааоллдлисс стала Анной;
- Анна стала Анабеллой;
- Мария стала Деррикой;
- Елена стала Милаграс;
- Виталий стал Габриэлем;
- Лариса стала Глорией-Сандрой;
- Лада стала Мияко;
- Мария стала Эстель;
- Люцифер стал Джеком.
Стоимость услуги по смене имени составляет всего 5 гривен 10 копеек. Если делать это повторно, придется заплатить 51 гривну.
Срок рассмотрения заявления на смену имени – до 3 месяцев, так как заявителя проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Поменять имя не могут следующие категории граждан:
- фигуранты открытых уголовных производств;
- совершившие административное правонарушение;
- находящиеся в розыске (в том числе международном);
- люди с непогашенной судимостью;
- предоставившие ложные сведения о себе.
Если заявление на смену имени одобрено, заявитель получает соответствующее свидетельство с новым именем. Оно является основанием для замены других документов: паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и водительского удостоверения.
Свидетельство о рождении не подлежит замене – этот документ является базовым для человека.
Другие документы, например, свидетельство о праве собственности, менять необязательно, поскольку свои права можно подтвердить документом о смене имени.
Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния самостоятельно извещает военкоматы и Миграционную службу Украины об изменении имени.
Ранее "Подробности" писали о том, как украинцы называли детей в 2020 году. Среди наиболее экзотичных имен – Зеленский, Янык, Империя и Золушка.
По материалам: Подробности