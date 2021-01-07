На женщину посреди улицы напали с ножом

Во вторник вечером, 5 января, в чугуеве, на улице Крепостной спуск, на женщину напали, угрожая ножом. У пострадавшей отобрали сумку с вещами. Как сообщили в полиции, потерпевшая лишилась телефона, паспорта, ключей от дома, карточек и 1000 гривен. Об этом сообщает www.sq.com.ua.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

На вид ему 36 лет, рост примерно 162 см, среднего телосложения, на лице – черная маска. Мужчина был одет в черную шапку, черную куртку и темно-синие джинсы.

Правоохранители просят предоставить информацию по видеорегистраторов автотранспорта, припаркованного или проезжавшего с 21:00 до 21:30 по улицам Крепостной спуск или Кожедуба в Чугуеве, а также со стационарных камер видеонаблюдения.

По поводу любой информации о совершенном преступлении граждан просят обращаться в Чугуевский отдел полиции по телефону 102, 05746-22013 или другим удобным способом.

Ранее мы писали, что в Киевской области неадекватный подросток с ножом напал на свою тетю и 4-летнего брата. Женщина с ребенком чудом выжила. Она вспоминает, что перед потерей сознания успела позвонить сестре, матери нападающего.

Кроме того, в Польше неизвестные с ножом напали на студентов из Украины. Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве, оба пострадавших получили серьезные ранения.

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По материалам: Подробности