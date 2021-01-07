“Карантин зимних каникул”: что будет работать в Украине (список)

В пятницу, 8 января, в Украине начнется локдаун для снижения распространения коронавирусной инфекции. "Карантин зимних каникул", как назвал его премьер-министр Денис Шмыгаль, продлится до 24 января.

"Подробности" уже писали о всех ограничениях и запретах на следующие три недели. Наша редакция напоминает, что именно будет открыто во время локдауна.

В период "карантина зимних каникул" будут работать:

Магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Автомобильные заправки (без зон питания) и станции техобслуживания.

Больницы (без проведения плановых операций).

Ветеринарные клиники, аптеки.

Банки и финансовые учреждения.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Почтовые операторы.

Отели, но буфеты и рестораны в них смогут работать только с 6:00 до 11:00.

Общественный и междугородний транспорт (в наземном транспорте – только сидячие места).

Парикмахерские и салоны красоты (только по предварительной записи).

Детские сады.

Центры предоставления административных услуг (только выдача паспортов, свидетельств о рожлении, соцпомощи, разрешений на трудоустройство).

Железнодорожный транспорт (с жесткими ограничениями).

Авиасообщение (международное и внутреннее).

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По материалам: Подробности