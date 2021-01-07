Общество

“Карантин зимних каникул”: что будет работать в Украине (список)

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"Карантин зимних каникул": что будет работать в Украине (список)

В пятницу, 8 января, в Украине начнется локдаун для снижения распространения коронавирусной инфекции. "Карантин зимних каникул", как назвал его премьер-министр Денис Шмыгаль, продлится до 24 января.

"Подробности" уже писали о всех ограничениях и запретах на следующие три недели. Наша редакция напоминает, что именно будет открыто во время локдауна.

В период "карантина зимних каникул" будут работать:

  • Магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.
  • Автомобильные заправки (без зон питания) и станции техобслуживания.
  • Больницы (без проведения плановых операций).
  • Ветеринарные клиники, аптеки.
  • Банки и финансовые учреждения.
  • Заведения общественного питания смогут работать только на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.
  • Почтовые операторы.
  • Отели, но буфеты и рестораны в них смогут работать только с 6:00 до 11:00.
  • Общественный и междугородний транспорт (в наземном транспорте – только сидячие места).
  • Парикмахерские и салоны красоты (только по предварительной записи).
  • Детские сады.
  • Центры предоставления административных услуг (только выдача паспортов, свидетельств о рожлении, соцпомощи, разрешений на трудоустройство).
  • Железнодорожный транспорт (с жесткими ограничениями).
  • Авиасообщение (международное и внутреннее).

"Карантин зимних каникул": что будет работать в Украине (список)

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Напомним, что в Киеве из-за локдауна изменят движение общественного транспорта. Горожан призывают не пользоваться метро и маршрутками без необходимости.

По материалам: Подробности

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