Общество
В Киеве 7 января ожидается сильный снег с дождем
Вчетверг, 7января, вКиеве ожидается пасмурная погода, днем пройдет дождь, вечером— сильный снег сдождем.
©Reuters| Scanpix
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +1…+3 °С.
Ветер преимущественно юго-восточный слабый, вечером 5-10м/с.
Атмосферное давление составит 744мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:57, азайдет в16:11. Долгота дня составит 8ч 14мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo