Общество

В Киеве 7 января ожидается сильный снег с дождем

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Вчетверг, 7января, вКиеве ожидается пасмурная погода, днем пройдет дождь, вечером— сильный снег сдождем.

В Киеве 7 января ожидается сильный снег с дождем

©Reuters| Scanpix

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +1…+3 °С.

Ветер преимущественно юго-восточный слабый, вечером 5-10м/с.

Атмосферное давление составит 744мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:57, азайдет в16:11. Долгота дня составит 8ч 14мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

В Киеве 7 января ожидается сильный снег с дождем

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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