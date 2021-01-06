Рождество Христово 2021: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе
Во вторник, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан – Рождество Христово.
Этот день издавна считается особенным, поздравьте близких людей с этим светлым и добрым праздником, а мы собрали для вас несколько красивых слов в стихах, картинках и прозе.
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
***
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
***
Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
Будьте счастливы, любимы,
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!
С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.
Пусть Христос оберегает
От невзгод и суеты.
Ангел пусть вас опекает,
Сил придаст и доброты.
Пусть живется вам прекрасно,
Жизнь пусть радует любя.
Человеческого счастья
Я желаю вам всегда.
Ранее мы писали о том, что обязательно должно быть на столе на Рождественский сочельник.
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По материалам: Подробности