Рождество Христово 2021: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе

Во вторник, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан – Рождество Христово.

Этот день издавна считается особенным, поздравьте близких людей с этим светлым и добрым праздником, а мы собрали для вас несколько красивых слов в стихах, картинках и прозе.

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

***

Звезды радостно сияют,

Наступило волшебство!

От души вас поздравляю,

Ведь сегодня Рождество!

Будьте счастливы, любимы,

И здоровы каждый год!

Будьте близкими ценимы

И живите без забот!

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.

Ранее мы писали о том, что обязательно должно быть на столе на Рождественский сочельник.

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По материалам: Подробности