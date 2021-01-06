Погода в Украине 7 января: ветрено, дожди с мокрым снегом

Парень зарезал отца в свой день рождения

Жителей Украины предупреждают о тумане 6-7 января: видимость упадет до 200 м

Взорвали петарду во рту: над парнем устроили жесткую расправу

Ужесточение карантина в Украине могут пересмотреть – СМИ