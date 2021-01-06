Общество

Погода в Украине 7 января: ветрено, дожди с мокрым снегом

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Вчетверг, 7января, вУкраине ожидается преимущественно облачная погода, набольшей части территории страны пройдут дожди, временами переходящие вмокрый снег, надорогах образуется гололедица. Вцентральных областях прогнозируются ливни свыпадением более 12мм осадков.

Погода в Украине 7 января: ветрено, дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

Вбольшинстве областей Украины вразное время суток будет наблюдаться туман, видимость составит 100-900м.

Ветер восточный, юго-восточный, 4-11м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+1 °С, днем температура воздуха составит +3…+8 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −1…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +1…+6 °С, днем воздух прогреется до+7…+10 °С.

Погода в Украине 7 января: ветрено, дожди с мокрым снегом

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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