Погода в Украине 7 января: ветрено, дожди с мокрым снегом
Вчетверг, 7января, вУкраине ожидается преимущественно облачная погода, набольшей части территории страны пройдут дожди, временами переходящие вмокрый снег, надорогах образуется гололедица. Вцентральных областях прогнозируются ливни свыпадением более 12мм осадков.
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Вбольшинстве областей Украины вразное время суток будет наблюдаться туман, видимость составит 100-900м.
Ветер восточный, юго-восточный, 4-11м/с, порывы до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+1 °С, днем температура воздуха составит +3…+8 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+4 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+6 °С, днем воздух прогреется до+7…+10 °С.
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По материалам: Gismeteo