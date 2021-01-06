Общество

Когда в Украину вернутся морозы

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Украинский народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, когда в Украину вернутся морозы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, Диденко рассказав о погоде на Сочельник и Рождество, 7 декабря.

Так, морозов стоит ждать ближе к середине января. Температура начнет снижаться с 9-10 числа, а более существенные морозы ожидаются 13-19 декабря.

6 января в стране будет местами влажно, но в основном с туманами. Осадки завтра – дождь с мокрым снегом – ожидаются на Севере и в Луганской области.

Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2+6 градусов, на Востоке будет свежее, 0… +3 градуса, на Юге будет по-весеннему тепло – от +7 до +13 градусов.

А на Рождество, 7 января, Украину охватит циклоном. Синоптик прогнозирует, на праздник дождь с мокрым снегом да еще и сильным северо-западным ветром.

Кроме того, на Западе в этот день снизится температура воздуха.

А уже с 9-10 января будет постепенно снижаться температура воздуха практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, мы встретим с морозом.

В Киеве, 6 января, будет влажно, с небольшими осадками. А на Рождество ожидаются осадки – дождь и мокрый снег.

Как ранее сообщалось, синоптики рассказали, когда в Украину придут лютые морозы. 

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По материалам: Подробности

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