Великобритания закрывается на локдаун из-за вируса-мутанта

Правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации и угрозой переполнения больниц. Об этом вечером 4 января в специальном обращении к нации объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

Причиной создавшейся угрозы стало быстрое распространение мутации COVID-19, ранее выявленной на территории королевства, заявил Джонсон.

Наши ученые подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50% до 70% выше, чем у предыдущего. Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти.

Карантин – уже третий с начала пандемии – продлится по меньшей мере до середины февраля. Большинство английских школьников со вторника, 5 декабря, перейдут на удаленное обучение.

Покидать дом людям разрешено лишь в исключительных случаях. Такими премьер-министр назвал поход в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, посещение врача, поездки на работу при отсутствии возможности работать из дома и одно в день занятие спортом на свежем воздухе неподалеку от дома.

Читайте также

В Белом доме назвали причины пандемии COVID-19

Еще с конца декабря на большей части Великобритании запрещена работа магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, ресторанов, пабов и кафе.

Премьер Джонсон признал, что ужесточение ограничений в конце декабря пока так и не помогло взять ситуацию под контроль. В связи с этим по рекомендации экспертов в королевстве вводится максимальный – пятый – уровень угрозы, исходящей от коронавируса.

О введении карантина на всей территории Шотландии с 5 января объявило местное правительство. Режим карантина действует сейчас также в Северной Ирландии и Уэльсе.

Новый штамм вируса быстро распространяется во всех частях Великобритании. Уже неделю подряд в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. За последнюю неделю их число выросло на 50% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. С начала пандемии COVID-19 заболели уже более 2,7 млн британцев, умерли свыше 75,5 тыс.

В Великобритании уже началась вакцинация. Первую из двух доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech получили более 1 млн жителей королевства. 4 января была начата вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

По материалам: Подробности