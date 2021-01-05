В Чехии и Словакии не успевают хоронить жертв COVID-19

В городах Острава на северо-востоке Чехии и Нитра на западе Словакии возникли серьезные проблемы с организацией похорон и хранения тел умерших из-за коронавируса. Об этом сообщает чешская газета Mlada fronta Dnes.

Крематорий Остравы, население которой составляет 288 тысяч жителей, работает круглосуточно, но не успевает кремировать умерших.

Руководство Моравскосилезского края Чехии, центром которого является Острава, планирует обратиться к центральным республиканским властям с просьбой направлять тела умерших в крематории других чешских городов.

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В словацкой Нитре, где проживают 76,5 тысяч человек, готовятся использовать зимний стадион для хранения тел умерших. В городе уже используют передвижной рефрижератор для хранения тел умерших.

Похоронные бюро в Нитре перегружены. На организацию церемоний последнего прощания заказы принимаются не раньше 15 января.

В Словакии с населением около 5,5 млн граждан за прошедшие сутки зафиксировали рекордное с начала пандемии количество смертей пациентов с коронавирусом – 204. Общее число умерших от COVID-19 достигло 2 521.

В Чехии с населением 10,71 млн. граждан, из-за коронавируса умерли 12 070 человек. В воскресенье, 3 декабря, от последствий COVID-19 умерли 59 человек.

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И в Чехии, и в Словакии действует режим чрезвычайной ситуации, введены жесткие социальные ограничения. Обе республики 26 декабря получили первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, что с 27 декабря в Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса. Страны ЕС (независимо от численности населения) получили одинаковые первые партии вакцины – по 9 750 доз.

По материалам: Подробности