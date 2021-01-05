Рождественский сочельник: что обязательно должно быть на столе

Рождественский сочельник в 2021 году приходится на среду, 6 января. В четверг, 7 января, христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово.

Сочельник – последний день Рождественского поста, поэтому мясные блюда на стол еще не подают.

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Традиционно на рождественском сто​ле должно быть 12 блюд (по числу апостолов Христа), это:

– Кутья.

– Узвар.

– Хлеб.

– Капустняк или постный борщ.

– Любые овощные салаты (например, винегрет).

– Вареники (с капустой, картошкой и грибами).

– Любые рыбные блюда (можно приготовить запеченную рыбу, рыбные котлеты или селедку под шубой).

– Овощное рагу.

– Каша на гарнир.

– Постные голубцы (вместо мяса в них кладут грибную начинку).

– Соленья.

– Постные пироги или булочки.

Также на десерт можно подать запеченные яблоки с орехами и медом.

Мясные блюда подают уже на Рождество: это и традиционный холодец, и свиные отбивные, и рождественская утка с яблоками (приготовленная в духовке), и "заморская" рождественская индейка.

Традиционным и обязательным блюдом на оба праздника является кутья – блюдо из риса или пшеницы с добавлением мака, с медом и изюмом.

Кстати, согласно приметам, в Рождественский сочельник нельзя говорить слово "мак" – только "зернятко". Иначе в доме весь год не будут водиться деньги.

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По материалам: Подробности