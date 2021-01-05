Общество
Приметы на 5 января: что нельзя делать
5 января православная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года. В народе праздник называют Федулов день, или Федул Зимний.
В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки в виде птиц, овец и коров – обереги от нечистой силы. Помимо этого, хозяйки старались наводить порядок в доме.
Приметы на 5 января
- Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым;
- Каков Федул – такова и погода в ноябре;
- Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы;
- Если на Федула ветрено – к хорошему урожаю;
- Если получить травму сегодня – хворь надолго свалит;
- В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе нечисть в дом залетит.
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Что нельзя делать 5 января на Федулов день
- Нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду;
- Работать с острыми предметами. Ведь считалось, что любая рана будет очень долго заживать. Кроме того, к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни;
- Нельзя подшивать подол – жизнь сам себе укорачиваешь;
- Бить кого-то – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет.
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По материалам: Подробности