Общество

Приметы на 5 января: что нельзя делать

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Приметы на 5 января: что нельзя делать

5 января православная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года. В народе праздник называют Федулов день, или Федул Зимний. 

В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки в виде птиц, овец и коров – обереги от нечистой силы. Помимо этого, хозяйки старались наводить порядок в доме.

Приметы на 5 января 

  • Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым;
  • Каков Федул – такова и погода в ноябре;
  • Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы;
  • Если на Федула ветрено – к хорошему урожаю;
  • Если получить травму сегодня – хворь надолго свалит;
  • В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе нечисть в дом залетит.

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Что нельзя делать 5 января на Федулов день

  • Нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду;
  • Работать с острыми предметами. Ведь считалось, что любая рана будет очень долго заживать. Кроме того, к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни;
  • Нельзя подшивать подол – жизнь сам себе укорачиваешь;
  • Бить кого-то – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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