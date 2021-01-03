Общество

Украинцев предупреждают о тумане 3 января

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Ввоскресенье, 3января, впервой половине дня всеверных, центральных июжных областях Украины сгустится туман, видимость снизится до200-500м. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

Украинцев предупреждают о тумане 3 января

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

Пешеходам ивелосипедистам вовремя тумана следует быть особенно осторожными возле проезжей части ипри еепересечении, также рекомендуется прикрепить наодежду светоотражающие элементы.

Украинцев предупреждают о тумане 3 января

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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