В Крыму исчез популярный и красивый водопад (фото)

В Крыму пропал еще одно природное достояние. На полуострове из-за проблем с водой уже уничтожены десятки озер, среди которых были "паломнические" места туристов. Недавно стало известно, что на грани исчезновения находится известный водопад Су-Учхан. Об этом пишет "Крым.Реалии".

В Крыму на текущий момент также почти полностью пересохли Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба. Как за время российской оккупации изменился водопад Су-Учхан.

Сейчас на месте популярного водопада Су-Учхан виднеются единичные ручейки только в нескольких местах на замшелых валунах. Падающая вода или Су-Учхан является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой расположен в глубине знаменитых крымских Красных пещер (Кизил-Коба). Некогда река мощными струями падала с 25-метровой высоты со склона горы Базар-Оба. Сейчас же водопад сильно уточнился, а сама река – обмелела.

Издание подчеркивает, что этот водопад был особенно популярен среди туристов и считался одной из достопримечательностей ладшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба".

Река Кизилкобинка, которая обладала ранее потрясающими водопадами, составляет самую длинную реку в Крыму Салгир.

Водопад Су-Учхан до засухи / Фото: wikipedia.org



Водопад Су-Учхан до засухи / Фото: wikipedia.org



Водопад Су-Учхан до засухи / Фото: wikipedia.org



Водопад Су-Учхан до засухи / Фото: wikipedia.org



Водопад Су-Учхан до засухи / Фото: wikipedia.org



Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.

С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохнут краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

По материалам: Подробности