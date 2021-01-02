В мире более 84 миллионов случаев COVID-19

В мире более 84 миллионов жителей планеты заразились коронавирусом COVID-19, из них более 538 тысяч – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Стоит отметить, что по состоянию на ночь из пятницы на субботу, 2 января, в мире зафиксировано 84 228 325 случаев COVID-19, из них 59 610 817 закончились выздоровлением и 1 834 213 – смертью.

За последние сутки подтверждено инфицирование у 538 086 лиц. При этом побороть болезнь не удалось 9197 пациентам.

Читайте также

Вакцину от COVID-19 испытают на 4 тысячах украинцев

США остается лидером по заболеваемости, количество COVID-больных превысило 20 миллионов.

Индия с 10,3 миллиона случаев на втором месте, на третьем – Бразилия – 7,7 миллиона инфицированных .

Украина занимает 16-ю место в мире и восьмую в Европе, число зараженных достигло 1,06 миллиона.

Напомним, в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.

Также мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ. Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности