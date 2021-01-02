В Дели зафиксирован самый холодный новогодний день за 15 лет

Волна сильного холода охватила Дели впервый день Нового года, когда температура понизилась до+1,1 °С, что стало самым низким показателем за15лет, сообщает Sott.net.

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8января 2006 года вгороде было зафиксировано +0,2°С.Рекорд завсе время наблюдений был зарегистрирован вянваре 1935 года исоставил −0,6 °С.

Метеорологическое управление Индии (IMD) заявило, что очень плотный туман местами снизил видимость до0м, что повлияло надвижение транспорта. Самый густой туман наблюдался вСафдарджунге иПаламе утром 1января.

Согласно IMD, «очень плотный» туман— это когда видимость составляет от0до50м. Вслучае «густого» тумана видимость снижается до51-200м.

Метеорологи сообщили, что температура начнет повышаться под влиянием интенсивного западного возмущения, которое затронет северо-западные части Индии со2по6января. Западное возмущение приведет кумеренному снегопаду взападном районе Гималаев.

IMD объявляет оволне холода, если минимальная температура опускается до+4°С.Сильная холодная волна— это когда минимум составляет +2°Синиже.

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Данные, опубликованные IMDв четверг, показали, что средняя минимальная температура вдекабре составила +7,1 °С, что холоднее посравнению сданными прошлого года: +7,6 °С.Причинами низких минимальных температур стали множественные западные возмущения, затронувшие Гималаи, иглобальное воздействие явления Ла-Нинья.

Поданным IMD, ноябрь прошлого года был самым холодным встолице страны за71год, когда средняя минимальная температура понизилась до+10,2 °С.Также октябрь 2020 года был самым холодным за58лет вгороде. Средняя минимальная температура воктябре прошлого года составляла 17,2 °С.

По материалам: Gismeteo