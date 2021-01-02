Норвегия и Латвия возобновляют авиасообщение с Великобританией
Норвегия и Латвия со 2 января возобновляют авиасообщение с Великобританией, приостановленное 20 декабря из-за распространения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.
Норвегия снимет запрет на полеты в Великобританию с 17:00 2 января, сообщил местный Минздрав. Прибывающие из Великобритании обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус и заполнить регистрационный документ.
Пассажиры, прилетающие в Латвию, должны будут сдать отрицательный тест на COVID-19 и провести десять дней на самоизоляции, сообщает Министерство транспорта в Twitter.
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В декабре в Великобритании обнаружили более заразный вариант коронавируса. После этого десятки стран прекратили авиасообщение с Великобританией, полеты из России приостановлены до вечера 12 января. Первые случаи заражения коронавирусом нового вида уже выявлены в Германии, США, Китае.
Напомним, что 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые нашли новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новая мутация на 70% заразнее, чем изначальный вирус.
Из-за коронавируса-мутанта страны массово закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством. "Подробности" писали, как появления нового типа COVID-19 объяснили во Всемирной организации здравоохранения.
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Ранее сообщалось, что ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.
По материалам: Подробности