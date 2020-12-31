“Мое тело, мой выбор”: в Аргентине разрешили аборты

Сенат Аргентины проголосовал за принятие закона, который позволяет проводить аборты без медицинских показаний при сроке беременности до 14 недель. Об этом BBC News.

Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины и поддержал президент страны Альберто Фернандес. Он выступал за разрешение "безопасных, законных и бесплатных абортов" в ходе предвыборной кампании.

В 2018 году аргентинские сенаторы проголосовали против легализации абортов, но в 2020-м закон поддержало правительство страны.

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В католической Аргентине с 1921 года действовал суровый закон об абортах. Прерывать беременность разрешали только в трех случаях: изнасилование или угроза жизни матери или плода. В остальных случаях аборт считался убийством.

Из-за этого в стране процветает рынок нелегальных абортов. В 2018 году их количество оценивалось местным Минздравом в 350 тысяч. Из них 38 тысяч женщин потом попали в больницу с осложнениями. Ежегодно после "помощи" всевозможных повитух гибнут десятки женщин.

В Южной Америке аборты полностью запрещены в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане. На ранних сроках прерывать беременность законно на Кубе, в Гайане и Уругвае.

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Напомним, что в 2018-19 годах аборты запретили в американских штатах Айова и Алабама. Прерывать беременность запрещено, если у эмбриона есть сердцебиение. Как правило, его можно увидеть и услышать на УЗИ уже на 5-6 неделе беременности.

Между тем Верховный суд США разрешил аборты в стране в 1973 году.

Тогда же жители Ирландии на референдуме проголосовали за отмену запрета на аборты.

По материалам: Подробности