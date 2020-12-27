“В Украине более 70% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом” – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 26 декабря заявил, что в Украине более 70% коек, выделенных для больных коронавирусом, обеспечены кислородом.Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

фото: facebook

На сегодня более 70% от всех кроватей, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом

Главный санитарный врач отметил, что в больницах перепрофилированы 64 349 коек для оказания медицинской помощи людям с COVID-19, из них 44 436 коек с кислородом, что почти 70% от всех отведенных коек.

На сегодня в больницах имеем – 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55−60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке

Стоит отметить, что на 26 декабря в Украине заболеваемость COVID-19 резко сократилась. За минувшие сутки, на утро 26 декабря, было зафиксировано 7 709 тыс. новых случаев коронавируса.

Как ранее сообщалось, Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будут бессплатные тасты на коронавирус.

Читайте также, украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 в январе. За 2021-2022 год планируется вакцинировать 50% населения, а первыми прививки получат медики, работающие с пациентами, заболевшими коронавирусом, жители и сотрудники интернатов и домов для пристарелых, а также военнослужащие, участвующие в войне на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности