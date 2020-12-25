Гадания на Рождество: как предсказать судьбу

В пятницу, 25 декабря, католики отмечают самый великий церковный праздник в году – Рождество. Люди соблюдают в этот день разные традиции, в зависимости от того, как принято у них в семье. Некоторые считают, что гадания в этот день особенно точные и могут действительно рассказать о судьбе.

Podrobnosti.ua подготовили для вас подборку рождественских гаданий.

Гадание на католическое Рождество должно проходить строго в ночь с 24 на 25 декабря. Если следовать этому правилу, и достоверность предсказаний будет выше.

Гадание на имя суженого

Для этого гадания придется немного подготовиться – купить новую расческу и написать популярные мужские имена на бумажках. Когда будете ложиться спать в рождественскую ночь, расчешите волосы со словами: Суженый мой, ряженый, жду тебя наряженного! Положите расческу и бумажки с именами под подушку. На утро достаньте одну из бумажек – на ней будет написано имя вашего суженого.

Жених на соломе

Это гадание лучше проводить в компании подружек. Итак, первым делом нужно зажечь свечу. Солому на столе взбейте комом, а сверху прижмите ком сковородкой, положите в сковородку тяжелый камень и залейте его водой. А теперь, каждая из вас по очереди должна тянуть по одной соломинке. Внимательно прислушивайтесь к тому звуку, который издается при трении соломы о камень, в нем-то и скрывается имя будущего мужа.

Гадание на полотенце

Вечером в канун католического Рождества незамужняя девушка должна вывесить белое полотенце за окно и произнести слова: Суженый мой, ряженый мой, вот тебе полотенце, лицо мой и вытрись. Если на утро полотенце окажется мокрым, в следующем году девушка выйдет замуж, а если сухим – придется еще подождать.

С миру по нитке

Налейте немного воды в миску и опустите в нее несколько ниток. Если они закрутятся, при попадании на воду, то все в будущем году будет отлично, если нитки замерли, скорее всего, ожидаются мелкие неприятности.

Гадание по теням

Это гадание возможно провести только в компании. Выключите свет, зажгите свечу и сядьте напротив стены, чтобы получились тени. Человек, чья тень будет самой вытянутой, непременно привлечет удачу в следующем году.

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По материалам: Подробности