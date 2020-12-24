Общество

25 декабря в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

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Впятницу, 25декабря, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны пройдут дожди, ввосточных областях ожидается мокрый снег, местами выпадет более 16мм осадков, надорогах будет наблюдаться гололедица.

25 декабря в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

Вотдельных районах южных ицентральных областей ночью иутром опустится туман, видимость снизится до900м.

Ветер сменных направлений, 4-9м/с, наюге ожидается усиление ветра спорывами до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем температура воздуха составит +4…+6 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+6 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−11…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+11 °С.

25 декабря в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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