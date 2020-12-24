25 декабря в Украине пройдут дожди с мокрым снегом
Впятницу, 25декабря, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны пройдут дожди, ввосточных областях ожидается мокрый снег, местами выпадет более 16мм осадков, надорогах будет наблюдаться гололедица.
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Вотдельных районах южных ицентральных областей ночью иутром опустится туман, видимость снизится до900м.
Ветер сменных направлений, 4-9м/с, наюге ожидается усиление ветра спорывами до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем температура воздуха составит +4…+6 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+6 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−11…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+5 °С, днем воздух прогреется до+6…+11 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo