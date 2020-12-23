Общество

В Николаеве новорожденных запаковывают в “новогодние” конверты

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Николаеве новорожденных запаковывают в "новогодние" конверты

В преддверье новогодних праздников в Вознесенске, в многопрофильной больнице, малышей на выписку одевают в красные чепчики и новогодние конверты. В больнице сказали, что это своеобразная традиция.

В 2020 году наряды уже шьют самостоятельно.

Медики обратились к родителям с пожеланиями:

Малышам и их родителям от всей души желаем здоровья и множество красивых и счастливых моментов! В Николаевской ОГА сообщили, что за прошедшую неделю – период с 14 по 20 декабря – в области принято 120 родов, родилось 120 детей.

Среди младенцев, которые увидели свет на прошлой неделе, 65 девочек и 55 мальчиков. С наименьшим весом – 1700 г – родился ребенок в КНП Николаевского городского совета "Родильный дом №1".  

Ранее мы писали, что в Днепре шестимесячного ребенка "убил" полиэтиленовый пакет. Кроме того, сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.

А в частном роддоме "Аист" родители отказались от новорожденной девочки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Футболист “Динамо” отметился голом в чемпионате Испании

1 час ago

Toyota разработала систему, позволяющую одновременно управлять несколькими авто

1 час ago

Дещица: Люблинский треугольник открывает перед Украиной новые возможности

2 часа ago

Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБ

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button