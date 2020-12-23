Общество

День святой Анны: что нельзя делать

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22 декабря – праздник в честь матери Пресвятой Богородицы – День святой Анны. Святой Анне в православии молятся в первую очередь о детях: чтобы побыстрее забеременеть, чтоб роды были легкими, чтоб малыши не болели и росли счастливыми.

Podrobnosti.ua расскажут о главных запретах в этот день.

Что запрещено

Тем, кто ожидает малыша, лучше вообще не выходить в этот день из дома (если они суеверны) – чтобы дитя никто не сглазил еще в утробе.

Как и в любой другой церковный праздник, в День Анны запрещены:

  • ссоры;
  • бранные и обидные слова;
  • особенно строго караются Небом дурные поступки и мысли.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

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По материалам: Подробности

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