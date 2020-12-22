Смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа

За первые десять месяцев 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония – 6818 человек. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-октябрь. Всего за первые десять месяцев 2020 года умерло 485 734 человек (в том числе в октябре- 59 047 человек). Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 8 350 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса – 396 человек. В октябре коронавирус стал причиной смерти 4 050 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 4 820 человек (в том числе, в октябре – 1 998). Таким образом, впервые с начала года COVID-19 обошел среди причин смертности грипп и пневмонию.

По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от СПИДа умерло 2 456 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 64 556 граждан.

Наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 225 928 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 185 граждан, утопление – 1 335, гибель на пожаре – 839, случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 251, отравление алкоголем – 1 675, самоубийства – 5 198, умышленные убийства – 1 122.

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По материалам: Подробности