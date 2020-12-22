Глава Интерпола ждет резкого роста преступности в борьбе за “жидкое золото 2021 года”

Резкий всплеск криминальной активности во всем мире с началом поставок вакцин от коронавируса прогнозирует генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche.

Вакцина – это жидкое золото 2021 года. Это самое драгоценное, что будет распределяться в грядущем году. Мафия и другие преступные организации уже подготовились к этому. С появлением вакцины преступность серьезно вырастет. Мы будем наблюдать кражи, взломы хранилищ, нападения на транспорт с вакцинами, коррупция по многих местах будет свирепствовать, чтобы быстрее получить доступ к ценному материалу. Еще до регистрации вакцин преступники распространяли фальшивые вакцины.

Глава Интерпола считает, что пандемия коронавируса открыла для преступников новые возможности и повлекла за собой "пандемию преступности".

Такого явления за свою долгую полицейскую карьеру я не видел: вирус распространяется из Азии на все континенты, а за ним следует волна криминала, так сказать, параллельная пандемия преступлений. Преступные группировки с первых минут начали обдумывать, как сделать кассу на COVID-19. Вместо того чтобы как прежде, например, фальсифицировать медикаменты, они моментально переключились на фальшивые средства дезинфекции, якобы противовирусные препараты и низкопробные маски. После того как в марте мы начали координировать операцию 90 стран против производственного пиратства, мы выявили к настоящему моменту фальшивые защитные медицинские материалы на сумму в 15 миллионов долларов.

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Злоумышленники все активнее и изощреннее используют интернет, современные средства связи и технологии, ища малейшие бреши в защите банковских данных. Переход на дистанционный режим работы также дает преступникам новые возможности.

Плохо защищенные персональные компьютеры открывают для киберпреступников возможность внедриться в сети компаний. Если государства в ходе вызванного пандемией кризиса предлагают свободную от бюрократии финансовую помощь через интернет-порталы, это тоже привлекает криминал. Злоумышленники используют для этого украденные идентификационные данные, перенаправляют тех, кто планирует подать заявку на помощь, на фальшивые сайты.

Коронавирус изменил даже такой традиционный способ мошенничества, как "трюк с внуком", когда аферисты звонят пожилым людям и от имени их родственника, якобы попавшего в беду, b просят перечислить деньги или передать их через сообщника. Теперь старикам звонят "врачи", которые якобы лечат их близких после заражения коронавирусом.

"Подробности" писали, что в сеть утекли секретные документы, которые проливают свет на то, сколько стоят вакцины от COVID-19. У каждой фармацевтической компании своя цена: самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca, а самая дорогая у Moderna.

Напомним, что большинство вакцин необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели.

Глава Microsoft Билл Гейтc прогнозирует, что к весне будут доступны шесть вакцин от COVID-19. Наиболее перспективными он назвал три: от AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.

По материалам: Подробности