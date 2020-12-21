В Украине подорожает транспортировка газа

С 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа. Проекты новых цен одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут, сообщает kurs.com.ua.

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Новые тарифы:

Тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 гривни до 1,55 гривни;

"Киевгаза" – с 0,28 гривни до 0,32 гривни;

"Одессагаза" – с 0,79 гривни до 0,89 гривни;

"Полтавагаза" – с 1,09 гривни до 2,07 гривни;

"Херсонгаза" – с 0,94 гривни до 1,8 гривни;

"Луганскгаза" – с 0,92 гривни до 1,13 гривни.

Решение о повышении тарифов объясняют необходимостью компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" озвучил цену на газ в декабре.

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По материалам: Подробности