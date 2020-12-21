В Дании сожгут восставших из могил коронавирусных норок-зомби

В Дании намерены выкопать и сжечь 4 миллиона норок. Ранее они были убиты и похоронены из-за обнаруженного у них мутировавшего коронавируса.

Останки животных хотят выкопать в мае. Тогда, считают, риска заразиться коронавирусом от тел не будет.

В ноябре власти Дании объявили о решении уничтожить всех норок в стране после того, как была обнаружена мутация коронавируса, которая снижает способность организма вырабатывать антитела. В результате в Дании было убито более 15 миллионов норок, что нанесло серьезный ущерб меховой промышленности страны.

На фоне этого скандала министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен ушел в отставку. Он также попросил прощения у датских заводчиков норок, оказавшихся в сложной ситуации.

Некоторые тела, похороненные в братских могилах, поднялись на поверхность из-за газов, которые образуются при разложении. Жители высказывали опасения, что могилы могут стать источником заражения, так как находятся рядом с озером и с источником питьевой воды

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По материалам: Подробности