Убивал женщин с мыслями о суициде: “твиттер-киллеру” вынесли приговор

В Японии суд приговорил к смертной казни через повешение 30-летнего Такахиро Сираиси, которого журналисты прозвали "твиттер-киллером". Он убивал женщин с суицидальными мыслями.

Сираиси сразу признался в убийствах. На оглашение приговора к суду пришли более 400 человек, хотя в зале заседаний было всего 16 мест для слушателей, сообщает meduza.io.

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"Он находил в твиттере женщин, которые делились суицидальными мыслями, и либо говорил им, что готов убить себя вместе с ними, либо обещал, что поможет им покончить с собой. У него было несколько аккаунтов, в одном из которых он выдавал себя за специалиста по повешению", – говорится в сообщении.

Затем молодой человек приглашал жертв к себе домой, накачивал алкоголем и снотворным, насиловал и убивал (некоторых он также грабил).

С августа по октябрь 2017-го Сираиси задушил и расчленил восемь женщин от 15 до 26 лет. Еще одной его жертвой стал 20-летний мужчина – друг одной из пропавших, который разыскивал ее.

Полиция вышла на след Сираиси после того, как брат другой жертвы получил доступ к ее аккаунту в Twitter и увидел ее переписку с молодым человеком. Женщина искала rого-нибудь, "кто умрет вместе с ней". Сираиси отправил ей сообщение "Давай умрем вместе".

Отмечается, что после ареста Сираиси Twitter начал блокировать пользователей, призывающих других к суициду.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш призналась в суицидальных мыслях.

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По материалам: Подробности