Ледяные дожди прекратятся: что несет антициклон в Украину

На среду, 16 декабря, народны синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на своей странице в Facebook. На нее будет влиять антициклон Yadigar.

Так, почти по всей территории будет наблюдаться сухая погода, местами туман, однако без снега и ледяных дождей.

Мокрый снег с гололедицей задержится только на крайнем востоке страны.

16 декабря на дорогах также будет наблюдаться гололедица. Не стоит терять бдительности, ведь местами дорого остается достаточно скользкой.

Отмечается также, что на территории Украины 16 декабря будет туманно, видимость будет составлять 200-500 метров.

Температура воздуха будет около 0 градусов. В Киеве 16 декабря будет без осадков. На дорогах гололед. Температура воздуха будет и в ночное и в дневное время сохраняться в пределах 0 -2 градуса.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Кроме того, киевская погодная ситуация соответствует первому (желтому) уровню опасности, но ледяной дождь продолжает делать дороги сложными для передвижения.

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По материалам: Подробности