Друзья избили парня и остригли на камеру

Под Днепром произошел жуткий случай. Компания издевалась над парнем и обстригла ему волосы. Все происходящее сняли на камеру, видео было опубликовано в соцсетях.

Так, 14 декабря в полицию обратилась женщина и сообщила об издевательствах над ее 17-летним сыном.

13 декабря парень отправился к другу на день рождения, где его избили и насильно срезали волосы.

В настоящее время полиция установила всех участников события – это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с пострадавшим.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Внимание, на видео содержатся сцены насилия и ненормативная лексика! Видео 18+

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По материалам: Подробности