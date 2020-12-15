День работников суда: душевные поздравления в стихах и открытках
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Во вторник, 16 декабря, в Украине отмечают День работников суда. Если вы еще не успели поздравить своих знакомых и близких с профессиональным праздником, воспользуйтесь нашей подборкой. Podrobnosti.ua собрали для вас самые красивые, душевные поздравления в картинках, прозе и стихах.
Украинский день суда
Наступил, и поздравленья
К вам летят со всех концов
Очень щедро, без сомненья!
Мы желаем вам добра,
И здоровья, и удачи,
Благодарность получать
Каждый новый день на сдачу!
Чтоб любовь у вас была
Лучше всех и всех милее,
Получите поздравок,
Будьте вы еще добрее!
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По материалам: Подробности