Общество

День работников суда: душевные поздравления в стихах и открытках

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Во вторник, 16 декабря, в Украине отмечают День работников суда. Если вы еще не успели поздравить своих знакомых и близких с профессиональным праздником, воспользуйтесь нашей подборкой. Podrobnosti.ua собрали для вас самые красивые, душевные поздравления в картинках, прозе и стихах.

Украинский день суда
Наступил, и поздравленья
К вам летят со всех концов
Очень щедро, без сомненья!

Мы желаем вам добра,
И здоровья, и удачи,
Благодарность получать
Каждый новый день на сдачу!

Чтоб любовь у вас была
Лучше всех и всех милее,
Получите поздравок,
Будьте вы еще добрее!

***

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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