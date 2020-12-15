День работников суда: душевные поздравления в стихах и открытках

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Во вторник, 16 декабря, в Украине отмечают День работников суда. Если вы еще не успели поздравить своих знакомых и близких с профессиональным праздником, воспользуйтесь нашей подборкой. Podrobnosti.ua собрали для вас самые красивые, душевные поздравления в картинках, прозе и стихах.

Украинский день суда

Наступил, и поздравленья

К вам летят со всех концов

Очень щедро, без сомненья!

Мы желаем вам добра,

И здоровья, и удачи,

Благодарность получать

Каждый новый день на сдачу!

Чтоб любовь у вас была

Лучше всех и всех милее,

Получите поздравок,

Будьте вы еще добрее!

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По материалам: Подробности