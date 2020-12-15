Деятельность людей на Земле повлияла даже на космическую погоду

Космические зонды НАСА обнаружили массивный барьер, окружающий Землю исозданный антропогенным воздействием. Иследования подтвердили, что это влияет накосмическую погоду далеко запределами атмосферы нашей планеты, сообщает Science Alert.

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Это означает, что люди непросто меняют Землю иееклимат, человеческая деятельность затронула икосмос.

Барьер можно представить себе ввиде огромного пузыря вокруг нашей планеты, ксчастью, эти изменения работают впользу людей.

Когда космические аппараты НАСА отслеживали активность заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли, астрономы выявили, что опасные солнечные разряды сдерживались каким-то низкочастотным барьером.

Когда ученые провели расследование, они обнаружили, что барьер возник иусилился втечение последних нескольких десятилетий, итеперь радиационные потоки находятся дальше отнас, чем в1960-х годах.

Хотя защитная сфера является лучшим влиянием, которое люди оказали напространство, окружающее планету, это неединственный след: человечество влияет накосмос еще с19века.

Воздействие усилилось впоследние 50лет, когда напланете проходили испытания ядерного оружия. Эти взрывы создали искусственные радиационные пояса около Земли, что привело ксерьезным повреждениям нескольких спутников, пояснили вНАСА.

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По материалам: Gismeteo