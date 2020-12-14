В Украине вдвое снизилось число больных COVID-19

По состоянию на понедельник, 14 декабря, в Украине зарегистрировано 900 666 случаев коронавирусной болезни. За сутки заразились 6 451 человек. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

За время пандемии в Украине скончались 15 247 человек (+93 за сутки).

А также выздоровели 506 718 (+5 154 за сутки).

За 13 декабря было делано 20 463 ПЦР-теста и 5 089 ИФА-теста.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины заявило, что ужесточение карантина позволит сократить заболеваемость COVID-19. Таким образом количество новых инфицированных уменьшиться на 50%.

Кроме того, Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса COVAX. Страна гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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По материалам: Подробности