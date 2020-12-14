Гололед и туман: жителей Украины предупреждают о сложных погодных условиях 14-15 декабря

15декабря навостоке Украины, атакже вЧерниговской, Сумской, Полтавской иДнепропетровской областях ожидается гололед, надорогах образуется гололедица.

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ВКиеве иКиевской области доконца суток 14декабря также сохранится гололед, надорогах— гололедица.

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог!

Служба спасения призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий наавтодорогах.

Обратите внимание наследующие рекомендации: выдерживайте дистанцию между автомобилями; паркуйте авто так, чтобы немешать снегоуборочной технике; передвигайтесь поскользкой дороге наминимальной скорости; вовремя езды несовершайте резких маневров; приближаясь кпешеходным переходам, снижайте скорость; учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Кроме того, вУкраине 14декабря, кроме юго-восточной части, доконца суток ожидается туман, видимость составит 200-500м.15декабря взападных областях ночью иутром— туман, видимость 200-500м (Iуровень опасности «желтый»).

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По материалам: Gismeteo