Зеленский рассказал о “чистых” климатических стремлениях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о целях страны в области борьбы за чистый воздух.

В 2020 году большая часть жителей Украины почувствовали негативные последствия изменений климатической картины, так как в большинстве областей из-за засухи прошли сильные лесные пожары, приведшие к углекислому загрязнению воздуха.

Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%

Отмечается, что руководство страны активно работает над тем, чтобы улучшить финансовые механизмы для поддержки государственной климатической политики и синхронизации законодательства под Европейский курс.

Читайте также, климат Земли меняется по самому худшему сценарию. Глобальный уровень океана поднимается на четыре миллиметра каждый год.

Кроме того, глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона.

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По материалам: Подробности