Общество

В Киеве зарегистрировали резкий спад заболеваемости коронавирусом

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 1 минута чтения

В Киеве зарегистрировали резкий спад заболеваемости коронавирусом

За сутки в столице зафиксировали 1152 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 91 138 больных COVID-19. 28 217 человек выздоровели (189 – за минувшие сутки), а умерли – 1584 киевлянина (10 – за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

  • 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 437 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;
  • 86 детей – от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Днепровском районе (291 случай), Дарницком районе (284 человека) и Деснянском районе (136 пациентов).

Ранее мы писали, что за 24 часа на территории Украины зафиксировали 9 176 новых случаев COVID-19. При этом, за весь период эпидемии в стране заболели 894 215 человек.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины жителей страны разделили на три группы по вакцинации от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Японии объявили о создании консорциума «За пределами поколения 5G»

1 час ago

Разумков созывает глав фракций на совещание – депутат

2 часа ago

Протест в Минске: белорусы “приветствуют” автозаки флагами и громкой музыкой (фото, видео)

2 часа ago

Мир оказался перед крупнейшей рецессией за последние 80 лет — генсек ООН

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button