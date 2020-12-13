С потеплением в Арктике стало больше света и новых видов – исследование

Изменение климата позволяет проникать все большему количетсву света натерриторию Арктики. Теплая вода переносит отдельные виды вболее высокие широты. Истончившийся лед дает возможность перевозить больше людей игрузов через Арктику накруизных, грузовых иисследовательских судах, все больше меняя привычную жизнь арктических просторов, сообщает The Weather Network.

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Свет очень важен для экосистем Арктики. Водоросли, лежащие воснове пищевой цепи Северного Ледовитого океана, преобразуют солнечный свет всахар ижир, питая рыбу иживотных.

Для арктических организмов Луна, звезды исеверное сияние определяют жизненный цикл. Помере потепления иусиления деятельности человека естественные источники света вытесняются мощным искусственным освещением.

Около четверти арктической суши подвергается воздействию рассеянного искусственного света даже ночью, когда онотражается изатмосферы ипопадает наземлю.

©Michael O. Snyder

Новое исследование, проведенное наархипелаге Шпицберген, показало, что огни исследовательского корабля влияют нарыбу ипланктон наглубине до200м. Потревоженные светом существа резко реагируют наосвещение ииспытывают стресс.

Прибрежные экосистемы, скрывавшиеся подо льдом около 200тыс. лет, оказались освещены. Это вызвало бурный рост ламинарии. Некоторые виды водорослей могут вырасти до50м.

Недавние данные изНорвегии иГренландии подтвердили, что леса ламинарии распространились кполюсу. Ожидается, что эти растения станут крупнее ибудут быстрее расти помере потепления, создавая условия для обитания видов.

©Ignacio Garrido/ Arctic Kelp

По материалам: Gismeteo